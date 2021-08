COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 333 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 8 persone: – 1, residente nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 2, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro; – 1, residente nel comune di Paternopoli; – 1, residente nel comune di Sperone. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 333 tamponi effettuati sono risultate positive al8 persone: – 1, residente nel comune di; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 2, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro; – 1, residente nel comune di Paternopoli; – 1, residente nel comune di Sperone. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

