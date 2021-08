Covid Emilia Romagna oggi | 606 contagi | bollettino 1 agosto

(Di domenica 1 agosto 2021) Sono 606 ida coronavirus in, domenica 12021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovo casi sono stati individuati su un totale di 17.885 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,4. Dei 606 nuoviati, 202 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 118 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 190 sono ...

Advertising

RegioneER : #EmiliaRomagna, #vaccini ok: efficaci al 90% contro il rischio di #infezione, al 96% sui #ricoveri e al 95% sui… - simcopter : RT @RegioneER: #sanitaER #Coronavirus l’aggiornamento: 606 nuovi positivi su quasi 18mila tamponi fatti (3,4%). Un decesso. +95 i guariti #… - ReggioPress : Covid: a Reggio Emilia e provincia 101 nuovi contagi, nessun ricovero - infoitinterno : Covid: in Emilia Romagna 606 nuovi contagi e 1 decesso - settesere : Covid-19, altri 606 casi e 1 morto: Rimini +62, Ravenna +37, Forlì +37 #settesere #news -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

Le vittime approfondimento, rave party inRomagna e Campania: numerose denunce Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne ...Tra le province, Bologna ha 110 casi più 20 dell'Imolese, poi c'è Reggio, 101. I casi attivi ... i pazienti in terapia intensiva sono 17 (+2), 223 quelli negli altri reparti(+15). Alle 14 ...Coronavirus, il bollettino dei contagi, morti e terapie intensive di oggi 1° agosto 2021: sono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati ...In Italia sono stati riportati nel report del primo agosto 5.321 nuovi casi di coronavirus e 5 decessi. Nel Lazio si registrano 716 nuovi casi positivi (-26), i ricoverati sono 297 (+10), le terapie i ...