Covid: ciclo vaccinale completato per il 60% degli over 12. Nuove regole Green Pass, settimana decisiva (Di domenica 1 agosto 2021) Hanno superato quota 32,4 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Una cifra pari al 60% della platea da vaccinare costituita dai cittadini di età superiore ai 12 anni. Così, fa sapere la struttura del Commissario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo: l’Italia sta progredendo sulla strada dell’immunità dal Sars-CoV-2. Quello del 60% di vaccinati, sottolinea il generale Figliuolo, “è un traguardo importante che conferma la validità del piano attuato“. Un programma fatto di sinergie “tra Regioni e Province autonome, enti pubblici e privati, Protezione Civile, Difesa e il ... Leggi su velvetmag (Di domenica 1 agosto 2021) Hanno superato quota 32,4 milioni gli italiani che hannoilcontro il. Una cifra pari al 60% della platea da vaccinare costituita dai cittadini di età superiore ai 12 anni. Così, fa sapere la struttura del Commissario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo: l’Italia sta progredendo sulla strada dell’immunità dal Sars-CoV-2. Quello del 60% di vaccinati, sottolinea il generale Figliuolo, “è un traguardo importante che conferma la validità del piano attuato“. Un programma fatto di sinergie “tra Regioni e Province autonome, enti pubblici e privati, Protezione Civile, Difesa e il ...

rtl1025 : ?? Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale contro il #Covid hanno superato quota 32,4 milioni, cifra pa… - ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Adnkronos : Il 60% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Figliuolo: “Traguardo importante”. #covid - mantovanimg : RT @ALFO100897: Il vaccino altera il ciclo mestruale? Scatta l'alert, studio sul nuovo effetto collaterale. @robersperanza @MatteoBassetti… - Piergiulio58 : RT @RaiNews: Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid hanno superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60% dell… -