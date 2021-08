Covid, 581 nuovi casi in Sicilia con meno tamponi eseguiti: a Catania +109 (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 581 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.282 tamponi processati nell'isola. L'incidenza risale fino quasi al 6,3% per effetto del numero più basso di ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 581 idi19 registrati nelle ultime 24 ore ina fronte di 9.282processati nell'isola. L'incidenza risale fino quasi al 6,3% per effetto del numero più basso di ...

