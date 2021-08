Covid, 5321 nuovi casi in Italia. Cinque vittime nelle ultime ore (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cala il numero dei nuovi contagiati Covid in Italia: i nuovi casi sono 5.321, in discesa rispetto ai 6.513 registrati ieri; cala anche il numero di tamponi processati, solo 167.761. Il tasso di positività si impenna e passa dal 2,4% di ieri al 3,17%. Cala notevolmente il numero dei decessi, 5 le vittime mentre ieri erano state 16 (-11). I guariti sono 1.250, mentre gli attuali positivi arrivano a toccare quota 91.350 con un incremento di 4.065.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cala il numero deicontagiatiin: isono 5.321, in discesa rispetto ai 6.513 registrati ieri; cala anche il numero di tamponi processati, solo 167.761. Il tasso di positività si impenna e passa dal 2,4% di ieri al 3,17%. Cala notevolmente il numero dei decessi, 5 lementre ieri erano state 16 (-11). I guariti sono 1.250, mentre gli attuali positivi arrivano a toccare quota 91.350 con un incremento di 4.065.(ITALPRESS).

