Covid, 5.321 nuovi casi con 167.761 tamponi e altri 5 decessi (Di domenica 1 agosto 2021) In Italia ci sono 5.321 nuovi casi di coronavirus a fronte di 167.761 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 6.513 su 264.860 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 agosto 2021) In Italia ci sono 5.321di coronavirus a fronte di 167.761effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 6.513 su 264.860 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID |Sono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - rtl1025 : ?? Sono 5.321 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Ninnuccio_74 : Non sta andando affatto bene ??. #CovidItalia. 1 agosto, i nuovi positivi: 5.321. Salgono i ricoveri in terapia inte… - tusciaweb : Coronavirus, il tasso di positività è al 3,2% Roma - Sono 5mila 321 i positivi ai test Covid individuati nelle ult… - fainformazione : Al 1 agosto 2021: indice di positività al 3,17%, 5 i nuovi decessi. In aumento i ricoverati anche in terapia intens… -