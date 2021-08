Covid-19, Usa: Fauci, la situazione peggiorerà ma niente nuovi lockdown (Di domenica 1 agosto 2021) Gli Stati Uniti non sperimenteranno ulteriori lockdown nonostante la variante Delta. Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano di malattie infettive in un'intervista alla Abc L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) Gli Stati Uniti non sperimenteranno ulteriorinonostante la variante Delta. Lo afferma Anthony, il super esperto americano di malattie infettive in un'intervista alla Abc L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Usa: record di 21.683 casi in 24 ore in Florida, la cifra giornaliera più alta da inizio pandemia #ANSA - Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Agenzia_Ansa : Covid, retromarcia degli Usa: mascherina per i vaccinati al chiuso #ANSA - FirenzePost : Covid-19, Usa: Fauci, la situazione peggiorerà ma niente nuovi lockdown - infoitcultura : Covid USA, 125mila vaccinati sono stati contagiati: perché è una notizia positiva -