Covid - 19 | 377 nuovi contagi ed un altro decesso in Campania

(Di domenica 1 agosto 2021) Sono 377 iin: a renderlo noto, l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica che ha fatto sapere i ...

Sonoi nuovi casi di positività al- 19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 6129 tamponi molecolari analizzati (rapporto positivi/tamponi molecolari al 6,15% ). Questo è ...Sono, in Campania, i casi positivi alnelle ultime 24 ore su 6.129 tamponi molecolari esaminati. Come quasi sempre si verifica nel fine settimana, diminuiscono i tamponi effettuati e di ...Sono 4.765.762 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi ...Sono 4.765.762 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 97.8% di quelle consegnate dal Commi ...