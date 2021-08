Cosa c’è nella riforma della giustizia e perché se ne parla (Di domenica 1 agosto 2021) La contestata riforma della giustizia arriva a Montecitorio per l’approvazione in Aula dopo la difficile quadra trovata in Consiglio dei Ministri. Domenica 1 agosto è cominciata la discussione: il piano è di arrivare al voto di fiducia lunedì in modo da chiudere la partita prima della pausa estiva. In Cosa consiste la riforma della giustizia e perché i partiti litigano La riforma del processo penale è legata a doppio filo con i soldi del PNRR, quindi approvarla è una priorità. La ministra della ... Leggi su quifinanza (Di domenica 1 agosto 2021) La contestataarriva a Montecitorio per l’approvazione in Aula dopo la difficile quadra trovata in Consiglio dei Ministri. Domenica 1 agosto è cominciata la discussione: il piano è di arrivare al voto di fiducia lunedì in modo da chiudere la partita primapausa estiva. Inconsiste lai partiti litigano Ladel processo penale è legata a doppio filo con i soldi del PNRR, quindi approvarla è una priorità. La ministra...

