Corriere dello Sport – “Bayern-Napoli arrivano tre segnali importantissimi per Spalletti” (Di domenica 1 agosto 2021) Bayern Monaco-Napoli mettono in evidenza le prestazioni di Osimhen, Koulibaly e Lobotka. Il calcio d’agosto serve almeno per saggiare i calciatori, quindi se proprio non ci si vuole godere il risultato, almeno si goda delle prestazioni del calciatore. Spalletti si è detto soddisfatto, anche perché pian piano sta formando il suo Napoli. Il sistema di gioco è rimasto lo stesso ma è l’interpretazione che cambia. Osimhen diviene punto nevralgico, come lo era con Gattuso, ma viene sfruttato in modo diverso e più diretto. Lobotka si è presto (anche per esigenza) la posizione di centrale di centrocampo e ora è ... Leggi su napolipiu (Di domenica 1 agosto 2021)Monaco-mettono in evidenza le prestazioni di Osimhen, Koulibaly e Lobotka. Il calcio d’agosto serve almeno per saggiare i calciatori, quindi se proprio non ci si vuole godere il risultato, almeno si goda delle prestazioni del calciatore.si è detto soddisfatto, anche perché pian piano sta formando il suo. Il sistema di gioco è rimasto lo stesso ma è l’interpretazione che cambia. Osimhen diviene punto nevralgico, come lo era con Gattuso, ma viene sfruttato in modo diverso e più diretto. Lobotka si è presto (anche per esigenza) la posizione di centrale di centrocampo e ora è ...

Advertising

napolipiucom : Corriere dello Sport - 'Bayern-Napoli arrivano tre segnali importantissimi per Spalletti' #CalcioNapoli… - SoloLecceIT : 60 ANNI DI FILA DI 'CORRIERE DELLO SPOR': Elio Donno, grazie per averci dato lezione di ENTUSIASMO - Gabriel05470893 : @Corriere Qui si dimentica una questione di estrema importanza, quando una persona non si sente bene va dal medico… - Gabriel05470893 : @Corriere ??Qui si dimentica una questione di estrema importanza, quando una persona non si sente bene va dal medico… - zazoomblog : Prima pagina Corriere dello Sport: “OsiNapoli che impresa” - #Prima #pagina #Corriere #dello -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere dello Le Prime Pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi - 1 agosto Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai ...

Il Corsport: "con la richiesta di 65mila euro a Hysaj, riemerge la storiaccia dell'ammutinamento" Ventuno mesi dimostrano che non sempre il tempo è galantuomo e lenisce le ferite. La serata più turbolenta, ed eticamente meno esemplare del Napoli Account Twitter della Lazio Scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano: L'ammutinamento. Il Napoli chiede a Hysaj 65 mila euro.

Mkhitaryan esclusivo: "Con Mourinho tutto risolto. Pepe è entrato per far male" Corriere dello Sport Massimo Ambrosini e il volo della "paura" L'ex calciatore del Milan ha voluto provare l'emozione di un volo con il brivido. (da massimoambrosini Instagram) ...

Tennis, oro per Bencic: "Ora darò tutto nel doppio" Poi la dedica speciale... Belinda Bencic trionfa contro la Vondrousova nella finale del singolare; ora la testa va subito al doppio, nella speranza di centrare uno storico bis. La svizzera dedica la sua vittoria a due suoi gra ...

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi in edicola: Tuttosport, GazzettaSport eSport La GazzettaSport, IlSport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai ...Ventuno mesi dimostrano che non sempre il tempo è galantuomo e lenisce le ferite. La serata più turbolenta, ed eticamente meno esemplare del Napoli Account Twitter della Lazio Scrive ilSport con Antonio Giordano: L'ammutinamento. Il Napoli chiede a Hysaj 65 mila euro.L'ex calciatore del Milan ha voluto provare l'emozione di un volo con il brivido. (da massimoambrosini Instagram) ...Belinda Bencic trionfa contro la Vondrousova nella finale del singolare; ora la testa va subito al doppio, nella speranza di centrare uno storico bis. La svizzera dedica la sua vittoria a due suoi gra ...