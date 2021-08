Coronavirus | Toti | ' Due terzi dei ricoverati a luglio erano non vaccinati'

infoitinterno : Coronavirus, Toti: «Liguria verso immunità di gregge, metà della popolazione già completato ciclo vaccini» -

Lo ha comunicato il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti, facendo il punto sulla situazione coronavirus e vaccini nella nostra regione. Ammontano a 14.960 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 12.710 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.250 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 1.710.009 vaccini somministrati. "Sono sempre pronto a un confronto, purché si tratti di un dibattito rispettoso e non fatto a colpi di insulti e provocazioni. Capisco chi manifesta le proprie idee in piazza, ma questo sta diventando ..."