Coronavirus, salgono i contagi a Fiumicino: 171 le persone positive. Montino: ‘I giovani la fascia più colpita’ (Di domenica 1 agosto 2021) “Crescono ancora i contagi in città: oggi il report della Asl RM3 conta un totale di 171 persone positive nel nostro Comune, 9 in più di ieri”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.“Di questi, il 71% si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino, ma sale anche la percentuale di Fregene che è al 10% – spiega Montino – e si registrano casi in quasi tutte le località, tranne Tragliatella e Torrimpietra. L’età media delle persone contagiate è di 31 anni”. “Questi numeri dicono chiaramente che dobbiamo essere molto prudenti – conclude il sindaco -, lo dico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) “Crescono ancora iin città: oggi il report della Asl RM3 conta un totale di 171nel nostro Comune, 9 in più di ieri”. Lo dichiara il sindaco Esterino.“Di questi, il 71% si concentra tra Isola Sacra e, ma sale anche la percentuale di Fregene che è al 10% – spiega– e si registrano casi in quasi tutte le località, tranne Tragliatella e Torrimpietra. L’età media delleate è di 31 anni”. “Questi numeri dicono chiaramente che dobbiamo essere molto prudenti – conclude il sindaco -, lo dico ...

