Coronavirus | oggi nel Lazio 716 nuovi casi 402 a Roma | salgono i ricoveri Ecco il bollettino delle Asl

(Di domenica 1 agosto 2021) Sono 716 ipositivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel. I ricoverati sono 297 (+10 rispetto a ieri), le terapie intensive sono 46 (+1), con icittà a quota 402. Sull'attacco hacker che ha colpito il CED regionale e ha mandato il tilt il portale del vaccinazioni l'assessore D'Amato ha dichiarato che "sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l'operatività dei sistemi in totale sicurezza. Nelle prossime ore saranno dati aggiornamenti".

Covid in Italia, il bollettino didomenica 1 agosto 2021. Come sempre nel pomeriggio saranno diffusi i dati della pandemia dain Italia dal ministero della Salute. NEWS IN AGGIORNAMENTO...dedicati ai pazienti COVIDsono complessivamente 167 (13 in più rispetto a ieri), 18 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri) In Toscana sono 252.675 i casi di positività al, ...L'Unità di crisi Covid 19 della Regione Lazio ha comunicato che "È in corso un potente attacco hacker al Ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio ...