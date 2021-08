Coronavirus, numero vittime in picchiata. Figliuolo: vaccinato 60% della popolazione (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 5.321 i nuovi positivi al Coronavirus SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore in Italia e 5 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri, i nuovi contagiati sono stati 6.513 mentre le vittime, 16. Con 167.761 tamponi molecolari e antigenici effettuati, (ieri erano stati 264.860) il tasso di positività è del 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri. E oggi tornano sopra i 90mila gli attuali positivi in Italia.Aumentano anche i ricoveri. Sono 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Italia, 16 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 5.321 i nuovi positivi alSARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore in Italia e 5 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministeroSalute. Ieri, i nuovi contagiati sono stati 6.513 mentre le, 16. Con 167.761 tamponi molecolari e antigenici effettuati, (ieri erano stati 264.860) il tasso di positività è del 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri. E oggi tornano sopra i 90mila gli attuali positivi in Italia.Aumentano anche i ricoveri. Sono 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Italia, 16 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, ...

