Coronavirus Latina | altri 46 casi in provincia Nessun decesso da 12 giorni consecutivi

Advertising

Aprilia_News : #Coronavirus: 47 casi in provincia di Latina - Lazio_TV : Sono 47 i nuovi casi di Covid-19 a Latina e provincia - Aprilia_News : Coronavirus – 57 nuovi casi positivi registrati in Provincia di Latina - Aprilia_News : #CORONAVIRUS: 57 CASI IN PROVINCIA DI LATINA - Lazio_TV : CORONAVIRUS OGGI A ALTINA E PROVINCIA 57 NUOVI CASI All'interno il bollettino del 30 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Latina

LatinaToday

Un attacco hacker ha mandato in tilt il sito della Regione Lazio dalla mattinata di oggi, domenica 1 agosto; risulta disattivato anche il portale per le vaccinazioni contro il. A fare la comunicazione attraverso una nota l'Unità di Crisi Covid - 19 della stessa Regione Lazio. 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti ...E' stabile rispetto a ieri la curva dei contagi dain provincia di: sono 46 quelli resi noti oggi, domenica 1 agosto, dalla Asl con il consueto bolletitno, uno solo in meno rispetto alle ultime 24 ore . Si conferma in crescita l'...Latina - Anche per quest’anno i giovani del centro minori “Stefano Bottoni” di Latina Scalo hanno potuto trascorrere la loro vacanza estiva sulla spiaggia ...Restano ancora, ma di poco, sotto i cinquecento giornalieri i nuovi contagi da Coronavirus a Roma. Sono infatti 465 (-103 rispetto a sabato scorso) i nuovi casi in città, a fronte dei 480 registrati i ...