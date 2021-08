Coronavirus in Toscana: nessun decesso oggi primo agosto 2021. Ma 702 nuovi contagi (con età media di 33 anni) (Di domenica 1 agosto 2021) La buona notizia di oggi, primo agosto 2021, è che non ci sono decessi per Coronavirus, in Toscana. Ma è allarmante il numero dei nuovi contagiati: 702 (678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico) con età media di 33 anni (29% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). I nuovi positivi fanno salire a 252.675 i casi toscani totali da ... Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) La buona notizia di, è che non ci sono decessi per, in. Ma è allarmante il numero deiati: 702 (678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico) con etàdi 33(29% ha meno di 20, 37% tra 20 e 39, 23% tra 40 e 59, 8% tra 60 e 79, 3% ha 80o più). Ipositivi fanno salire a 252.675 i casi toscani totali da ...

Advertising

GazzettadiSiena : I dati di oggi sul territorio regionale - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: nessun decesso oggi primo agosto 2021. Ma 702 nuovi contagi (con età media di 33 anni) - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 702 nuovi casi, 7.568 (+596) positivi, 167 (+13) ricoverati (18 +1 t.i.), nessun deceduto - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 1 agosto - CiaCecy : RT @cascinanotizie: Sono stazionari i numeri dei nuovi casi di coronavirus in provincia di Pisa -