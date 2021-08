Coronavirus in Puglia, oggi 158 nuovi casi e un morto. Tasso positività all'1,6% (Di domenica 1 agosto 2021) Su 9.491 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 158 nuovi casi positivi in Puglia: 32 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021) Su 9.491 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 158positivi in: 32 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Fa,...

Advertising

TgrRaiPuglia : Stabile la curva dei contagi da coronavirus in #Puglia - lanotiziaweb : Oggi 158 casi di Coronavirus in Puglia: 5 nel foggiano - RuvoLiveIt : Coronavirus, registrati 158 casi positivi in Puglia - puglianotizie24 : Coronavirus in Puglia, dati del giorno 1 agosto 2021 - NoiNotizie : #Puglia: 256189 positivi a test #coronavirus, incremento di 158 rispetto a ieri -