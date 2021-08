Coronavirus, i dati – 5.321 casi in 24 ore, ma il tasso di positività sale al 3,17%. Oltre 100 ricoverati con sintomi in più. Altri 5 morti (Di domenica 1 agosto 2021) Sono in calo, come di consueto nel fine settimana, i casi di Coronavirus giornalieri registrati in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 5.321 le persone risultate positive ai test, contro i 6.513 di ieri. Questo però a fronte di un netto calo del numero dei tamponi effettuati che passano dai 264.860 di ieri ai 167.761 di oggi, con il tasso di positività che sale così fino al 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri, quando si era registrato un calo rispetto al giorno precedente. In netto calo però anche le morti che oggi sono appena 5, contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Sono in calo, come di consueto nel fine settimana, idigiornalieri registrati in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 5.321 le persone risultate positive ai test, contro i 6.513 di ieri. Questo però a fronte di un netto calo del numero dei tamponi effettuati che passano dai 264.860 di ieri ai 167.761 di oggi, con ildichecosì fino al 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri, quando si era registrato un calo rispetto al giorno precedente. In netto calo però anche leche oggi sono appena 5, contro ...

