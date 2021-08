Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 1 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 1 agosto. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. bollettino Campania 1 agostoLa Regione Campania ha prorogato con un’ordinanza l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo resta vietata la vendita di alcolici ad asporto ed il consumo degli stessi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere ... Leggi su vesuvius (Di domenica 1 agosto 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.Laha prorogato con un’ordinanza l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo resta vietata la vendita di alcolici ad asporto ed il consumo degli stessi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere ...

Advertising

montediprocida : 377 nuovi positivi in Campania - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus #Campania, la nuova ordinanza di #DeLuca: mascherine anche all’aperto, limitazioni a movida ed eventi - infoitinterno : Coronavirus, in Campania 471 positivi e 2 morti - Cronaca - infoitinterno : La situazione di domenica 1 agosto sul Coronavirus in Campania - infoitinterno : Positivi al coronavirus in Irpinia 17: balzo nelle 24 ore. In Campania: 471 casi e 2 morti -