Controcorrente: anticipazioni e ospiti puntata lunedì 2 agosto 2021 (Di domenica 1 agosto 2021) Controcorrente, nuovo programma di approfondimento giornalistico di Mediaset, va in onda lunedì 2 agosto su Rete4 con la seconda puntata. Diamo uno sguardo alle anticipazioni e agli ospiti scelti dalla conduttrice Veronica Gentili. Controcorrente: anticipazioni puntata lunedì 2 agosto 2021 Mediaset ha deciso di non mandare in ferie l'informazione giornalistica e la scorsa settimana ha sganciato due nuovi format: Morning News e Controcorrente. Mentre il primo occupa la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 1 agosto 2021), nuovo programma di approfondimento giornalistico di Mediaset, va in ondasu Rete4 con la seconda. Diamo uno sguardo allee agliscelti dalla conduttrice Veronica Gentili.Mediaset ha deciso di non mandare in ferie l'informazione giornalistica e la scorsa settimana ha sganciato due nuovi format: Morning News e. Mentre il primo occupa la ...

Advertising

infoitcultura : Controcorrente, anticipazioni: gli ospiti della prima puntata in onda lunedì 26 luglio - infoitcultura : Controcorrente, anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 26 luglio su Rete 4 - Ifederik1 : Tra poco su #Rete4 #Controcorrente un nuovo programma targato #VideoNews conduce: #VeronicaGentili - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Controcorrente' del 26 luglio alle 21.20 su Rete 4: al via il nuovo programma d’approfondimento… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Continua il boom di #staseraitalia che trascina in alto Rete4. Seconda parte al 6,6%. Stasera parte #ControCorrente. Tra l… -