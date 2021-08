Comunità per minori, audizione del ministro Orlando (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – Mercoledì 4 agosto la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle Comunità di tipo familiare che accolgono minori svolge l’audizione del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – Mercoledì 4 agosto la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alledi tipo familiare che accolgonosvolge l’deldel Lavoro e delle politiche sociali, Andrea(foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

amnestyitalia : #AmnestyConsiglia Allah Ákbar. Manuale di Educazione ai diritti umani contro l’islamofobia, risorsa educativa che s… - Quirinale : #Mattarella: Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva. La libert… - insopportabile : Un territorio devastato, danni incalcolabili ad aziende, territori, comunità, boschi secolari distrutti, paesaggi s… - MaryandAnnaLAND : Prima Lettura Io farò piovere pane dal cielo per voi. Dal libro dell’Èsodo Es 16,2-4.12-15 In quei giorni, nel des… - Luca65778161 : @alesscris @kamm0r @GabrieleIuvina1 Purtroppo sembrano soldi spesi senza beneficio. È vero, ma solo per la comunità… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunità per Sulla giostra della vita e della memoria sale una intera comunità. Per vivere con più sapore, come insegna Nanni Piazzasalento