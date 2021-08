Comune di Napoli, disavanzo di amministrazione ridotto di 150 milioni (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale di Napoli ha approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e il bilancio di previsione 2021-2023 unitamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Nonostante la crisi sanitaria, sociale ed economica che ha stravolto la programmazione e gestione finanziaria di tutti gli enti locali”, il Comune di Napoli – secondo quanto riferisce una nota – “riesce a ridurre di circa 150 milioni il proprio disavanzo di amministrazione. Tale risultato va sottolineato perché raggiunto in un momento di grandi complessità economiche e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale diha approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e il bilancio di previsione 2021-2023 unitamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Nonostante la crisi sanitaria, sociale ed economica che ha stravolto la programmazione e gestione finanziaria di tutti gli enti locali”, ildi– secondo quanto riferisce una nota – “riesce a ridurre di circa 150il propriodi. Tale risultato va sottolineato perché raggiunto in un momento di grandi complessità economiche e ...

