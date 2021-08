Come sta Gaetano Curreri: ricoverato in Terapia intensiva il cantante degli Stadio, le condizioni di Salute (Di domenica 1 agosto 2021) Attualmente ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno, le condizioni di Gaetano Curreri-frontman degli Stadio- sono stabili. Lo scorso 30 luglio l’uomo si è accasciato sul palco durante un’esibizione a San Benedetto del Tronto. Prontamente condotto in ospedale e ricoverato in Terapia intensiva, adesso il rischio maggiore sembra esser fortunatamente passato. Gaetano Curreri ricoverato in Terapia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Attualmenteinall’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno, ledi-frontman- sono stabili. Lo scorso 30 luglio l’uomo si è accasciato sul palco durante un’esibizione a San Benedetto del Tronto. Prontamente condotto in ospedale ein, adesso il rischio maggiore sembra esser fortunatamente passato.in...

