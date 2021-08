Cocaina e hashsh spacciate in un bar al posto di servire caffè | i “clienti” pagavano con il bancomat

(Di domenica 1 agosto 2021) Aldiin un bar di Melegnano si spacciava droga ed i pusher non si facevano scrupoli ad accettare pagamenti con il. Sei arrestati Erano talmente sicuri di non essere scoperti da spacciare droga accettando pagamenti anche con il. Ma grazie ad un’approfondita indagine dei carabinieri di Melegnano, in provincia L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina hashsh

Di D - 01/08/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Al posto di servire caffè in un bar di Melegnano si spacciava droga ed i pusher non si facevano scrupoli ad accettare pagamenti con il Bancomat. ...Di D - 01/08/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Al posto di servire caffè in un bar di Melegnano si spacciava droga ed i pusher non si facevano scrupoli ad accettare pagamenti con il Bancomat. ...(AGR) Doppio colpo allo spaccio di droga nel quartiere San Basilio da parte della Polizia di Stato. Sequestrati più di 6 kg di hashish/marijuana, mezzo kg di eroina e 160 grammi di cocaina. 2 le perso ...Doppio colpo allo spaccio di droga nel quartiere San Basilio da parte della Polizia di Stato. Sequestrati più di 6 chili di hashish e marijuana, mezzo chilo di eroina e 160 grammi di cocaina. Due le p ...