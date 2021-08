Circuito de Getxo 2021 | Giovanni Aleotti | “Sono contento del secondo posto Nizzolo | oggi | era troppo forte”

(Di domenica 1 agosto 2021)continua a stupire in quest’estate. Il neopro della Bora-Hansgrohe, infatti, dopo aver vinto una tappa e la classifica generale del Sibiu Cycling Tour ed essere arrivato sul podio alla Settimana Ciclistica Italiana, ha strappato anche un bellissimonell’odiernode. Nella gara in linea basca, peraltro, la concorrenza era decisamente di buon livello. Solo Giacomo, il campione d’Europa in carica, è riuscito a precederein vetta allo strappo ove si conclude il ...

STATISTICHE Prima vittoria al Giro d'Italia per Damiano Caruso che in precedenza aveva vinto solo due gare da pro: la tappa 5 della Settimana Coppi e Bartali nel 2013 e ildel'anno ...STATISTICHE Prima vittoria al Giro d'Italia per Damiano Caruso che in precedenza aveva vinto solo due gare da pro: la tappa 5 della Settimana Coppi e Bartali nel 2013 e ildel'anno ...Giacomo Nizzolo è tornato al successo, oggi, vincendo una gara che, sulla carta, non è certo adatta a un velocista come lui, vale a dire il Circuito de Getxo. La corsa in questione, una semiclassica b ...Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka NextHash) torna al successo, in questo 2021, conquistando quel Circuito de Getxo che l'anno scorso aveva solamente sfiorato. L'azzurro, autore di una prestazione decisame ...