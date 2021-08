Chiellini aiuta Jacobs: esilarante crossover tra Euro 2020 e Tokyo 2020 – FOTO (Di domenica 1 agosto 2021) Giornata storica per lo sport italiano con l’oro nei 100 metri di Marcell Jacobs: il web ironizza rispolverando Chiellini-Saka – FOTO Giornata storica per lo sport italiano, forse la più importante. Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto e Marcell Jacobs, pochi minuti dopo, ha raggiunto l’oro nei 100 metri, primo italiano in assoluto. Il web è impazzito per questi due traguardi. E non si è perso tempo ad associare le storice medaglie con Euro 2020 e con la trattenuta di Chiellini a Saka nella finale di Wembley. Il meme dell’anno ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Giornata storica per lo sport italiano con l’oro nei 100 metri di Marcell: il web ironizza rispolverando-Saka –Giornata storica per lo sport italiano, forse la più importante. Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto e Marcell, pochi minuti dopo, ha raggiunto l’oro nei 100 metri, primo italiano in assoluto. Il web è impazzito per questi due traguardi. E non si è perso tempo ad associare le storice medaglie cone con la trattenuta dia Saka nella finale di Wembley. Il meme dell’anno ...

