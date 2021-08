Chiariello avverte | Il 3-0 al Bayern Monaco mi preoccupa | vi spiego il perchè

(Di domenica 1 agosto 2021) Il giornalista di Canale 21 Umbertoha commentato sul proprio profilo Twitter la vittoria del Napoli all'Allianz Arena contro il. Di seguito le sue parole: "Il 3-0 almi fa paura mentre ero contento dell’1-0 con la Pro Vercelli. Non vorrei che si mettesse la polvere sotto il tappeto. I rinforzi servono eccome. Ciò non toglie che mi piacciono l’organizzazione ed i principi di gioco di Spalletti. Addio tikitakatukatoki". Il 3-0 almi fa paura mentre ero contento dell’1-0 con la Pro Vercelli.Non vorrei che si mettesse la polvere sotto il tappeto.I rinforzi ...

