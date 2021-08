Chi è Marcell Jacobs: le origini, il padre, la fidanzata e i figli (Di domenica 1 agosto 2021) Ecco chi è Marcell Jacobs, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2020: un velocista 26enne, nato a El Paso da padre texano e mamma di Desenzano del Garda. Marcell Jacobs ha conquistato la medaglia d'oro per i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, stabilendo il nuovo primato italiano ed europeo ed entrando, in questo modo, nel mito dello sport azzurro visto che, in 125 anni di Olimpiadi, nessun italiano era mai riuscito anche soltanto a qualificarsi alla finale dei 100 metri. Ma chi è la nuova stella dell'atletica italiana? Il velocista è nato negli Stati Uniti nel 1994 da madre italiana e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 agosto 2021) Ecco chi è, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2020: un velocista 26enne, nato a El Paso datexano e mamma di Desenzano del Garda.ha conquistato la medaglia d'oro per i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, stabilendo il nuovo primato italiano ed europeo ed entrando, in questo modo, nel mito dello sport azzurro visto che, in 125 anni di Olimpiadi, nessun italiano era mai riuscito anche soltanto a qualificarsi alla finale dei 100 metri. Ma chi è la nuova stella dell'atletica italiana? Il velocista è nato negli Stati Uniti nel 1994 da madre italiana e ...

Advertising

SkySport : Marcell Jacobs, chi è l'azzurro campione olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020 #SkySport #Jacobs #Tokyo2020… - Corriere : Come hai corso, Marcell? “Mmmm… benino”. Il nuovo Jacobs non si accontenta mai - CorSport : Tutto su Marcell #Jacobs: chi è l'uomo più veloce del mondo ?? - EU_VitoMaltese : RT @gadlernertweet: Marcell #Jacobs un grande bresciano (alla faccia di chi so io) #GOLD #100m - infoitinterno : Marcell Jacobs, chi è la fidanzata Nicole Daza? Tokyo 2020, figli -