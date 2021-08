Chi è Marcell Jacobs: età, origini, moglie, record europeo e video del campione (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs conquista la vetta della atletica leggera e porta l’Italia a vincere la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri alle olimpiadi di Tokyo 2020. Di origini statunitensi ma naturalizzato italiano, ha stabilito il record europeo in 9 secondi e 80 centesimi. In semifinale aveva corso in 9 secondi e 84 centesimi. Marcell Jacobs: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 1 agosto 2021)conquista la vetta della atletica leggera e porta l’Italia a vincere la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri alle olimpiadi di Tokyo 2020. Distatunitensi ma naturalizzato italiano, ha stabilito ilin 9 secondi e 80 centesimi. In semifinale aveva corso in 9 secondi e 84 centesimi.: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkySport : Marcell Jacobs, chi è l'azzurro campione olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020 #SkySport #Jacobs #Tokyo2020… - Corriere : Come hai corso, Marcell? “Mmmm… benino”. Il nuovo Jacobs non si accontenta mai - tuttosport : Marcell #Jacobs, chi è la medaglia d'oro dell'atletica italiana ?? - nino_giovanni : RT @gadlernertweet: Marcell #Jacobs un grande bresciano (alla faccia di chi so io) #GOLD #100m - adf_amedeo : RT @gadlernertweet: Marcell #Jacobs un grande bresciano (alla faccia di chi so io) #GOLD #100m -