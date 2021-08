Chi è Gimbo Tamberi | figlio d' arte e rocker che si è promesso sposo prima di Tokyo

(Di domenica 1 agosto 2021) I giochi disono la sua rivincita. Dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha privato di Rio 2016, Gianmarco, 29enne di Civitanova marche, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto a2020. Appassionato di basket, dal 2009 ha iniziato a praticare seriamente l’atletica sulla scia di papà Marco (finalista a Mosca 1980) e i risultati non sono mancati: è, infatti, l’unico azzurro ad aver vinto il titolo continentale outdoor (nel 2016) e indoor (nel 2019) nel salto in alto.tista italiano della specialità,è statosoprannominato half-shave (mezza-barba) ...

... record europeo con 9.84è Jacobs, l'azzurro che vince i 100 mt in 9.94 con il record italiano. Tortu lo raggiunge in semifinale Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto: la rivincita di '' ...Leggi ancheè Marcell Jacobs, l'azzurro che ha vinto i 100 metri a Tokyo 2020è Gianmarco ... Vederevincere... mi sono gasato ed ho detto: 'Perché non lo posso fare anch'io'. Sono la ...I giochi di Tokyo sono la sua rivincita. Dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha privato di Rio 2016, Gianmarco Tamberi, 29enne di Civitanova marche, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto a T ...E' tutto vero: l'uomo veloce del pianeta è italiano e il suo nome è Marcell Jacobs. L'azzurro stupisce gli italiani e il mondo e vince l'oro dei 100 metri piani, la gare regina delle Olimpiadi. A Toky ...