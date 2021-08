Chi è Gianmarco Tamberi (Di domenica 1 agosto 2021) Figlio d’arte, classe 1992, ha vinto l’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo: un risultato che nessun italiano prima aveva mai raggiunto Leggi su corriere (Di domenica 1 agosto 2021) Figlio d’arte, classe 1992, ha vinto l’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo: un risultato che nessun italiano prima aveva mai raggiunto

