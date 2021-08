Chi è Gianmarco Tamberi: il padre, la fidanzata e l'infortunio della medaglia d'oro a Tokyo 2020 (Di domenica 1 agosto 2021) Ecco chi è Gianmarco Tamberi, un atleta specialista del salto in alto, nato nel 1992 a Civitanova Marche, vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gianmarco Tamberi, atleta specialista del salto in alto nato, ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il fuoriclasse marchigiano ha tirato fuori il meglio di sé tornando a saltare ben 2.37, una misura che non aveva più raggiunto dal 2016, a causa del suo infortunio. "Ho passato ogni tipo di difficoltà ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 agosto 2021) Ecco chi è, un atleta specialista del salto in alto, nato nel 1992 a Civitanova Marche, vincitored'oro alle Olimpiadi di, atleta specialista del salto in alto nato, ha conquistato lad'oro alle Olimpiadi di: il fuoriclasse marchigiano ha tirato fuori il meglio di sé tornando a saltare ben 2.37, una misura che non aveva più raggiunto dal 2016, a causa del suo. "Ho passato ogni tipo di difficoltà ...

Advertising

infoitinterno : Chiara Bontempi chi è la fidanzata di Gianmarco Tamberi/ Matrimonio post Oro olimpico - ArnonerRaf : RT @PalermoToday: Chi è Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto a Tokyo: la passione per il basket e il riscatto dopo l'infortunio https:/… - Mario38993646 : RT @PalermoToday: Chi è Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto a Tokyo: la passione per il basket e il riscatto dopo l'infortunio https:/… - PalermoToday : Chi è Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto a Tokyo: la passione per il basket e il riscatto dopo l'infortunio… - Italia_Notizie : Chi è Gianmarco Tamberi -