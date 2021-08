Chi è Francesca Vecchioni, founder della no-profit “Diversity” e figlia di Roberto Vecchioni (Di domenica 1 agosto 2021) Francesca Vecchioni, figlia del noto cantautore e di Irene Brozzi nasce a Firenze nel 1975. Vive a Roma fino ai 14 anni, per poi si trasferisce a Milano dove consegue la Laurea in Scienze Politiche. Tra le tante attività trova spazio la scrittura: ha pubblicato T’innamorerai senza pensare (2015), Le cose cambiano (2013) e Maternità. Il tempo delle nuove mamme (2015) e l’ultima opera è “Pregiudizi Inconsapevoli” (2020). Francesca Vecchioni, figlia di Vecchioni e mamma di Nina e Cloe E’ madre di due gemelle, Nina e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021)del noto cantautore e di Irene Brozzi nasce a Firenze nel 1975. Vive a Roma fino ai 14 anni, per poi si trasferisce a Milano dove consegue la Laurea in Scienze Politiche. Tra le tante attività trova spazio la scrittura: ha pubblicato T’innamorerai senza pensare (2015), Le cose cambiano (2013) e Maternità. Il tempo delle nuove mamme (2015) e l’ultima opera è “Pregiudizi Inconsapevoli” (2020).die mamma di Nina e Cloe E’ madre di due gemelle, Nina e ...

Advertising

marziabuccieri : RT @francycognato: BRENDA è stata operata per l'asportazione di alcuni denti e di una massa che aveva in bocca. Pagata la clinica. Grazie… - Mariate48641882 : RT @francycognato: BRENDA è stata operata per l'asportazione di alcuni denti e di una massa che aveva in bocca. Pagata la clinica. Grazie… - Emmapretti : RT @francycognato: BRENDA è stata operata per l'asportazione di alcuni denti e di una massa che aveva in bocca. Pagata la clinica. Grazie… - Sangreitaliana2 : RT @francycognato: BRENDA è stata operata per l'asportazione di alcuni denti e di una massa che aveva in bocca. Pagata la clinica. Grazie… - sarah__hemmo : RT @francycognato: BRENDA è stata operata per l'asportazione di alcuni denti e di una massa che aveva in bocca. Pagata la clinica. Grazie… -