Che storia dalle Olimpiadi: “Ho fumato marihuana apposta, mi ritiro” (Di domenica 1 agosto 2021) Arley Mendez, pesista cileno, ha raccontato la sua storia: ha fumato marihuana per non partecipare alle Olimpiadi Si può essere alle Olimpiadi e non essere felici. Quello che è il sogno di tutti gli appassionati di sport, può trasformarsi in un incubo se il peso della responsabilità sovrasta la gioia de ‘l’importante è partecipare’. Troppe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 1 agosto 2021) Arley Mendez, pesista cileno, ha raccontato la sua: haper non partecipare alleSi può essere allee non essere felici. Quello che è il sogno di tutti gli appassionati di sport, può trasformarsi in un incubo se il peso della responsabilità sovrasta la gioia de ‘l’importante è partecipare’. Troppe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LiaCapizzi : Prestazioni che non passano alla storia ma che restano negli occhi. Ciò che ha fatto Michela Battiston in semifinal… - juventusfc : Una grande sfida. Un'opportunità unica. In occasione della gara contro il @FCBarcelona, per la prima volta nella… - CarloCalenda : Mi raccomando ascoltatelo fino alla fine. La storia dei finanziamenti “a valle” è una delle cose più assurde che ab… - iusyna7 : @FebeDiCencrea Mah io sono vaccinata e serena …. secondo me quelli più incazzati sono quelli che non si sono vaccin… - ilgattoromy1 : RT @sandronedazieri: Non so perché. Forse perché è talmente scoperto nella sua ansia di rivalsa (magari da ragazzino lo prendevano per il c… -