Che sfortuna per l'ex azzurro: ancora rottura del crociato (Di domenica 1 agosto 2021) Che sfortuna per l'ex azzurro Marko Rog. Il centrocampista croato, attualmente al Cagliari, ha subito nuovamente la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. L'ex calciatore del Napoli dunque dovrà sottoporsi nuovamente ad un intervento e ad un lunghissimo percorso di riabilitazione. di seguito il comunicato ufficiale del club: "A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 1 agosto 2021) Cheper l'exMarko Rog. Il centrocampista croato, attualmente al Cagliari, ha subito nuovamente ladel legamentodel ginocchio destro. L'ex calciatore del Napoli dunque dovrà sottoporsi nuovamente ad un intervento e ad un lunghissimo percorso di riabilitazione. di seguito il comunicato ufficiale del club: "A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno ...

