Carrie Bradshaw di SATC: la borsa Gucci-Balenciaga che incanta i fan (Di domenica 1 agosto 2021) Proseguono le riprese di And Just Like That, la Serie Tv in 10 puntate che rappresenta l’ennesimo ritorno sul piccolo schermo di Sex and the City. Gli appassionati di quest’autentica icona della televisione, quando hanno visto le prime immagini catturate dal set, hanno un po’ criticato Sarah Jessica Parker, tornata a vestire i panni della Leggi su periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Proseguono le riprese di And Just Like That, la Serie Tv in 10 puntate che rappresenta l’ennesimo ritorno sul piccolo schermo di Sex and the City. Gli appassionati di quest’autentica icona della televisione, quando hanno visto le prime immagini catturate dal set, hanno un po’ criticato Sarah Jessica Parker, tornata a vestire i panni della

Advertising

Filo__Nunz : “L’uomo avrà anche scoperto il fuoco, ma la donna ha scoperto come giocarci” ~Carrie Bradshaw, Sex and the City - FrancescaMo_ : Oggi torno ad accendere i fornelli dopo quasi due settimane di pranzi fuori, aperitivi ecc. Ormai sono sempre più… - staiiserena_ : questa didascalia potrebbe averla scritta benissimo Carrie bradshaw durante la fine di un semplice episodio di sex… - lafranicisca : quiero ser carrie bradshaw - GretaSmara : la nostra Carrie Bradshaw -