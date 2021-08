Canone Rai eliminato dalla bolletta dell' elettricità | come cambierà la tassa sulla Tv di Stato

(Di domenica 1 agosto 2021) Su richiesta'Ue il governo vuole rimuovere "il requisito per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore energetico". La nuova norma prevederebbe la cancellazione del pagamento del ...

Ultime Notizie dalla rete : Canone Rai

La nuova norma prevederebbe la cancellazione del pagamento deldalla bolletta elettrica. Tuttora è in vigore la norma introdotta nella Legge di stabilità del 2015 che prevede una tassa di ...È anche l'ultima data disponibile per gli ultrasettantenni che desiderano presentare la dichiarazione sostitutiva per essere esentati dal pagamento del20 AGOSTO: CONTROLLO ANDAMENTO ...Su richiesta dell'Ue il governo vuole rimuovere “il requisito per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore energetico”. La ...Cosa poi non fa particolarmente piacere agli italiani, è che l’imposta del canone Rai viene prelevata direttamente dal 2016, con il sovrapprezzo che va a riguardare la bolletta dell’energia elettrica.