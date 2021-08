Campania | firmata l’ordinanza n 21 | le nuove restrizioni imposte da Vincenzo De Luca

(Di domenica 1 agosto 2021) Il Presidente della RegioneDe, ha disposto una nuova ordinanza per contenere le misure del Covid-19. Il governatore non vuole un nuovo aumento dei contagi e per questo ha previstolimitazioni. “dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Campania firmata

La Regioneha prolungato da oggi e fino al 31 agosto un serie di disposizioni per la lotta al Covid 19. L'ordinanzadal governatore De Luc proroga le misure in scadenza, relative agli spettacoli ...Prorogato fino al 31 agosto inl'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Lo stabilisce l'ordinanzaoggi dal presidente della RegioneVincenzo De Luca, che proroga le misure in scadenza relative all'utilizzo di dispositivi di protezione individuali e alla vendita di alcol e aggiorna ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perché l’aumento dei contagi non deve preoccuparci, la spiegazione di Matteo Bassetti a iNews24. Covid, le nuove restrizioni in Campania: ecco cosa cambia. Nuove restri ...Nuova ordinanza della Regione, vietata anche l’asporto di alcol dopo le 22. Quarantena per gli inglesi, l’ira dei tour operator ...