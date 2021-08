Cambio vita: Elisa, da Pr stressata a pet therapy felice grazie a Jack (Di domenica 1 agosto 2021) Jack, biondo retriever di 3 anni, le ha salvato la vita due volte. Bernie, morbido gatto di 5 mesi, glielo ha confermato. Gli animali possono indicarti la strada giusta, se hai il coraggio e la voglia di ascoltarli. O almeno questo è quanto successo ad Elisa dal Bosco: pr di 44 anni, modenese di nascita e milanese di adozione, che ha deciso di fare del suo amore per i quattrozampe una professione. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 agosto 2021) Jack, biondo retriever di 3 anni, le ha salvato la vita due volte. Bernie, morbido gatto di 5 mesi, glielo ha confermato. Gli animali possono indicarti la strada giusta, se hai il coraggio e la voglia di ascoltarli. O almeno questo è quanto successo ad Elisa dal Bosco: pr di 44 anni, modenese di nascita e milanese di adozione, che ha deciso di fare del suo amore per i quattrozampe una professione.

Cambio Vita: Luisa Vanzini e le sue borse upcycling La Repubblica Cambio vita: Elisa, da Pr stressata a pet therapy felice grazie a Jack In una crisi glicemica il suo cane le salva la vita. È l'inizio di una scoperta che la porta a cambiare tutta la sua vita, diventando pet therapist insieme all'adorato quattrozampe. Ecco la sua storia ...

Nomadismo familiare, una vita cambiando casa e lavoro La storia di una famiglia, che in pochi anni ha cambiato 8 case, 4 Paesi e 2 continenti, con una filosofia di fondo: «La vita rallenta quando si cambia» ...

