Calvario Rog: è rottura del crociato anteriore del ginocchio destro (Di domenica 1 agosto 2021) Continua il Calvario di Marko Rog, un ottimo calciatore ma costretto a fare i conti con problemi fisici di troppo. Il calciatore del Cagliari si candidava a diventare un grandissimo protagonista della prossima stagione, ma sarà costretto a fermarsi a causa di un gravissimo infortunio. Il croato si è procurato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro: è l’esito degli esami dopo il fastidio accusato nel corso dell’ultima amichevole. Si tratta di una vera e propria tegola per l’allenatore Semplici, si tratta del secondo grande infortunio per Rog nel giro di pochi mesi. “A ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 agosto 2021) Continua ildi Marko Rog, un ottimo calciatore ma costretto a fare i conti con problemi fisici di troppo. Il calciatore del Cagliari si candidava a diventare un grandissimo protagonista della prossima stagione, ma sarà costretto a fermarsi a causa di un gravissimo infortunio. Il croato si è procurato ladeldel: è l’esito degli esami dopo il fastidio accusato nel corso dell’ultima amichevole. Si tratta di una vera e propria tegola per l’allenatore Semplici, si tratta del secondo grande infortunio per Rog nel giro di pochi mesi. “A ...

Advertising

lindsayromantic : RT @paoloigna1: Come purtroppo si temeva il peggio è arrivato per #Rog un abbraccio infinito prima di tutto all'uomo e poi all'atleta. http… - paoloigna1 : Come purtroppo si temeva il peggio è arrivato per #Rog un abbraccio infinito prima di tutto all'uomo e poi all'atle… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Pessime notizie in casa rossoblù: incubo senza fine per il croato Marko #Rog -

Ultime Notizie dalla rete : Calvario Rog Cagliari, calvario Marko Rog: nuova rottura del legamento Centotrentuno.com