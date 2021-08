Caldo e incendi: vista dall'alto l'Europa del Sud è un girone dantesco (Di domenica 1 agosto 2021) vista dall’alto, l’Europa meridionale è un "girone" dantesco rosso fuoco, che ha divorato il verde. Così l’ondata di Caldo appare dall’altro nelle immagini di Sentinel-3, il satellite dell’Agenzia... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021), l’meridionale è un "rosso fuoco, che ha divorato il verde. Così l’ondata diappare’altro nelle immagini di Sentinel-3, il satellite dell’Agenzia...

Advertising

insopportabile : Un caldo irreale in una Sardegna ferita dagli incendi. Stanotte sarà una lunga notte per tanti miei conterranei. :( - Internazionale : Incendi, ondate di caldo mai viste, fenomeni estremi. Per fermare la crisi climatica serviranno cooperazione intern… - hyykthjm : mio zio doveva partire ma i treni sono tutti cancellati a causa di INCENDI sulle rotaie per il troppo caldo . . . - maidirecatena : Ci rendiamo conto dell'incendio! Sta bruciando un'intera città per colpa di qualche cretino! E con questo caldo é d… - elena_ele6 : Al Nord nubifragi, grandine e frane. Al Centro e al Sud caldo e incendi -