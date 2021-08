Calciomercato Spezia: trattativa con il Genoa per Agudelo. I dettagli (Di domenica 1 agosto 2021) Calciomercato Spezia: contatti avviati con il Genoa per il rinnovo del prestito di Kevin Agudelo. Le ultime notizie Lo Spezia non molla la presa su Kevin Agudelo, centrocampista di proprietà del Genoa che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Fiorentina e Spezia. Come riportato da Sky Sport, i club liguri sono in contatto da settimane per il rinnovo del prestito. Fu proprio Thiago Motta a lanciare Agudelo in Serie A durante la sua esperienza in rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021): contatti avviati con ilper il rinnovo del prestito di Kevin. Le ultime notizie Lonon molla la presa su Kevin, centrocampista di proprietà delche nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Fiorentina e. Come riportato da Sky Sport, i club liguri sono in contatto da settimane per il rinnovo del prestito. Fu proprio Thiago Motta a lanciarein Serie A durante la sua esperienza in rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ??Per il futuro di #Ribery #Lazio e #Spezia. Offerte anche dall’estero ??Molti club sul francese #LBDV #LeBombeDiVlad #… - ProfidiAndrea : ???? Franck #Ribery vuole ancora la #SerieATIM, #Spezia e #Lazio piombano sul francese classe '83 ? Per #Sarri sarebb… - sassuolonews : Bourabia Spezia, si può fare ma a una condizione: gli aggiornamenti - mercato_freak : RT @pianetagenoa: Sky: forte interesse dello Spezia per Agudelo - - Fantacalcio : Spezia, Agudelo potrebbe tornare: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spezia Calciomercato Sassuolo: tanti club su Bourabia. La posizione dei neroverdi ...di calciomercato. È questa l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista resterà in neroverde, alla corte del tecnico Alessio Dionisi, nonostante gli interessamenti di Spezia,...

Calciomercato, lo svincolato Ribery ha tre carte nel suo mazzo C'è stato anche un pour parler con la Lazio, poi con lo Spezia, ma è l'ingaggio a spaventare la ...!1) tutte le notizie di ribery Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie [ { "@context": "https:...

Calciomercato Spezia, idea Caceres per Thiago Motta Corriere dello Sport Obiettivi, per Bourabia sirene dalla Ligue 1. Spezia e Verona defilate Negli ultimi giorni si sono registrati alcuni contatti con club francesi per il centrocampista del Sassuolo Come riportato da La Gazzetta dello Sport, alla ricerca di Bourabia si sono mossi di recente ...

Fiorentina, Italiano: “Questa società mi ha voluto fortemente” Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club Viola.

...di. È questa l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista resterà in neroverde, alla corte del tecnico Alessio Dionisi, nonostante gli interessamenti di,...C'è stato anche un pour parler con la Lazio, poi con lo, ma è l'ingaggio a spaventare la ...!1) tutte le notizie di ribery Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context": "https:...Negli ultimi giorni si sono registrati alcuni contatti con club francesi per il centrocampista del Sassuolo Come riportato da La Gazzetta dello Sport, alla ricerca di Bourabia si sono mossi di recente ...Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club Viola.