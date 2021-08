Calciomercato Milan, il Wolfsburg si inserisce per Hauge (Di domenica 1 agosto 2021) Calciomercato Milan, il Wolfsburg si inserisce nella trattativa con l’Enitracht per l’acquisto dell’attaccante norvegese Giorni caldi per il futuro di Jens Petter Hauge. L’attaccante norvegese è in uscita dal Milan e il suo futuro sarà probabilmente in Bundesliga. La Gazzetta dello Sport parla però di intoppi nella trattativa con l’Enitracht Francoforte, dovuti alla distanza tra offerta (10 milioni) e richiesta (15 milioni). Una situazione in cui è pronto a inserirsi il Wolfsburg, altro club interessato ad acquisire il cartellino del 21enne. TUTTE LE NOTIZIE SUI ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021), ilsinella trattativa con l’Enitracht per l’acquisto dell’attaccante norvegese Giorni caldi per il futuro di Jens Petter. L’attaccante norvegese è in uscita dale il suo futuro sarà probabilmente in Bundesliga. La Gazzetta dello Sport parla però di intoppi nella trattativa con l’Enitracht Francoforte, dovuti alla distanza tra offerta (10 milioni) e richiesta (15 milioni). Una situazione in cui è pronto a inserirsi il, altro club interessato ad acquisire il cartellino del 21enne. TUTTE LE NOTIZIE SUI ...

