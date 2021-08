Calciomercato Lazio: concorrenza italiana per Brekalo. La situazione (Di domenica 1 agosto 2021) Brekalo è un nome molto caldo in casa Lazio. Sul croato però avrebbe messo gli occhi la Fiorentina: ecco la situazione La Lazio è sempre alla ricerca degli esterni offensivi giusti da regalare a Maurizio Sarri per il suo 4-3-3. Tanti i nomi sul taccuino biancoceleste e tra questi spicca quello di Josip Brekalo. Il croato sembra infatti essere diventato la principale alternativa a Julian Brandt, ma occorrerebbe fare i conti con la concorrenza. Infatti, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Fiorentina. Il mister viola Vincenzo Italiano ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021)è un nome molto caldo in casa. Sul croato però avrebbe messo gli occhi la Fiorentina: ecco laLaè sempre alla ricerca degli esterni offensivi giusti da regalare a Maurizio Sarri per il suo 4-3-3. Tanti i nomi sul taccuino biancoceleste e tra questi spicca quello di Josip. Il croato sembra infatti essere diventato la principale alternativa a Julian Brandt, ma occorrerebbe fare i conti con la. Infatti, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Fiorentina. Il mister viola Vincenzo Italiano ...

Advertising

1900_since : #Calciomercato #Lazio: dipende tutto da #Correa...Oggi a colloquio con #Sarri - LazioNews_24 : #CalciomercatoLazio, concorrenza della #Fiorentina per #Brekalo - PianetaMilan : #Mercato @SerieA : @juventusfc - #KaioJorge fatta, la @OfficialSSLazio non molla #Kostic #ACMilan #Milan… - halitatasayan : RT @vocelaziale: CALCIOMERCATO?? #Muriqi:?? 'Non torno al #Fenerbahçe, probabilmente resterò alla #Lazio'?? - errera_luca : Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina su Brekalo: aumenta la concorrenza -