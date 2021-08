Calciomercato Juventus, su Pjanic c’è un’altra big italiana (Di domenica 1 agosto 2021) Calciomercato Juventus, in queste ultime ore sta prendendo piede l’idea di un ritorno di Pjanic in Italia, ma non in bianconero Massimiliano Allegri non ha voluto rispondere alla domanda sul possibile ritorno di Miralem Pjanic alla Juve, glissando con un «È un giocatore del Barcellona» al termine del Trofeo Berlusconi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questi ultimi giorni però sta prendendo forma un’opportunità alternativa clamorosa per il bosniaco: l’Inter. Nella testa di Mire c’è essenzialmente il ritorno a Torino, anche se senza uscite la Juventus non può ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021), in queste ultime ore sta prendendo piede l’idea di un ritorno diin Italia, ma non in bianconero Massimiliano Allegri non ha voluto rispondere alla domanda sul possibile ritorno di Miralemalla Juve, glissando con un «È un giocatore del Barcellona» al termine del Trofeo Berlusconi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questi ultimi giorni però sta prendendo forma un’opportunità alternativa clamorosa per il bosniaco: l’Inter. Nella testa di Mire c’è essenzialmente il ritorno a Torino, anche se senza uscite lanon può ...

