Calciomercato: 'Dumfries ha chiesto la cessione all'Inter' (Di domenica 1 agosto 2021) Calciomercato : ' Dumfries ha chiesto la cessione all' Inter '. Il Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 1 agosto, fa emergere la volontà dell'esterno olandese. Il quotidiano sportivo spiega che Dumfries ' è di gran lunga il preferito alla Pinetina e in viale della Liberazione, da qualche giorno si sta allenando a parte al Psv e al club ha ribadito che vuole ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 1 agosto 2021): 'halaall''. Il Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 1 agosto, fa emergere la volontà dell'esterno olandese. Il quotidiano sportivo spiega che' è di gran lunga il preferito alla Pinetina e in viale della Liberazione, da qualche giorno si sta allenando a parte al Psv e al club ha ribadito che vuole ...

Advertising

interchannel_ic : - osmanking401 : RT @internewsit: Dumfries vicino a lasciare il PSV: non si allena, Inter in corsa - - vivoperlinter : #Calciomercato: il punto su #Dumfries. Il giocatore vuole l'#Inter ma c'è un ostacolo da superare - internewsit : Dumfries vicino a lasciare il PSV: non si allena, Inter in corsa - - Giovaltie : #inter #Calciomercato #dumfries in questi giorni di ansia vi sblocco un ricordo -