Calciomercato Cagliari, Godin sempre nel mirino del Besiktas (Di domenica 1 agosto 2021) Continua la trattativa del Besiktas per portare Diego Godin in Turchia. Offerti 2 milioni di euro Se il Cagliari continua a dire di no, il Besiktas, invece, come riporta il quotidiano Fanatik non vede l’ora di accogliere in squadra il Faraone Diego Godin, giocatore importantissimo per poter rinforzare la retroguardia delle Aquile nere. Il difensore è tornato al quartier generale rossoblù per effettuare le visite mediche, e, nel frattempo, il club turco continua a contattare il procuratore dell’uruguaiano e offre 2 milioni di euro. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Continua la trattativa delper portare Diegoin Turchia. Offerti 2 milioni di euro Se ilcontinua a dire di no, il, invece, come riporta il quotidiano Fanatik non vede l’ora di accogliere in squadra il Faraone Diego, giocatore importantissimo per poter rinforzare la retroguardia delle Aquile nere. Il difensore è tornato al quartier generale rossoblù per effettuare le visite mediche, e, nel frattempo, il club turco continua a contattare il procuratore dell’uruguaiano e offre 2 milioni di euro. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SU ...

Advertising

DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - ParmeshSriv : RT @NicoSchira: Nahitan #Nandez atteso martedì in Italia. Se lunedì #Inter e #Cagliari troveranno l'accordo per il prestito con diritto di… - vivoperlinter : Nelle prossime ore Inter e Cagliari potrebbero risentirsi per #Nandez -