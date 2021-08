Calciomercato Atalanta, monitorato Joao Pedro (Di domenica 1 agosto 2021) BERGAMO - Matteo Lovato (22) è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell' Atalanta: al Verona vanno 8 milioni di base fissa a cui si potranno aggiungere altri 3 milioni. Il grazie del giocatore è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) BERGAMO - Matteo Lovato (22) è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell': al Verona vanno 8 milioni di base fissa a cui si potranno aggiungere altri 3 milioni. Il grazie del giocatore è ...

Advertising

DiMarzio : #Atalanta, nuovi contatti con il #Tottenham per #Romero. Il club inglese offre più di 50 milioni e vuole velocizzar… - DiMarzio : L'incontro in serata fra #Atalanta e #Tottenham non ha dato gli effetti sperati: la trattativa ha subito un forte p… - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, se #Romero parte spunta l’idea #LuizFelipe - persemprecalcio : ?? Continua la telenovela per #Romero: Fabio Paratici non molla la presa per il centrale argentino dell'#Atalanta e… - LeBombeDiVlad : ??? L’#Atalanta guarda al futuro ?? Occhi su un talento della #Ligue1 ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Calciomercato Atalanta, monitorato Joao Pedro L' Atalanta monitora con attenzione anche Joao Pedro (29) del Cagliari , coi sardi che provano a fare muro. Il Tottenham continua il pressing per Cristian Romero (23): gli inglesi hanno alzato l'...

Calciomercato Fiorentina, Brekalo e Carrascal: casting esterni Lazio e Atalanta in Italia, Betis , Siviglia e Real Sociedad in Spagna. Con la giusta offerta, infine, Orsolini può lasciare il Bologna : la Fiorentina , pur avendolo osservato da vicino, non ha mai ...

Calciomercato Atalanta, monitorato Joao Pedro Corriere dello Sport.it GRIFO D’ATTACCO – Genoa, squadra monca e con troppi interrogativi Puntata estiva del "Grifo D'Attacco", con Beppe Nuti. Il riepilogo della preparazione del Genoa e il mercato rossoblù che avanza ...

Calciomercato Fiorentina, Milenkovic saluta? Pronto il sostituto Calciomercato Fiorentina, Milenkovic al passo d’addio. Nastasic per sostituirlo? Nikola Milenkovic, classe 1997, contratto in scadenza al prossimo giugno e ai saluti finali con la maglia viola. Nonost ...

L'monitora con attenzione anche Joao Pedro (29) del Cagliari , coi sardi che provano a fare muro. Il Tottenham continua il pressing per Cristian Romero (23): gli inglesi hanno alzato l'...Lazio ein Italia, Betis , Siviglia e Real Sociedad in Spagna. Con la giusta offerta, infine, Orsolini può lasciare il Bologna : la Fiorentina , pur avendolo osservato da vicino, non ha mai ...Puntata estiva del "Grifo D'Attacco", con Beppe Nuti. Il riepilogo della preparazione del Genoa e il mercato rossoblù che avanza ...Calciomercato Fiorentina, Milenkovic al passo d’addio. Nastasic per sostituirlo? Nikola Milenkovic, classe 1997, contratto in scadenza al prossimo giugno e ai saluti finali con la maglia viola. Nonost ...