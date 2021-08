Calcio: Cagliari; per Rog nuova rottura del crociato (Di domenica 1 agosto 2021) Nuovo grave infortunio per il centrocampista del Cagliari Marko Rog. A seguito dell'infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l'Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto questa ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Nuovo grave infortunio per il centrocampista delMarko Rog. A seguito dell'infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l'Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto questa ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Per Rog nuova rottura del crociato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Per Rog nuova rottura del crociato - AnsaSardegna : Calcio: Cagliari; per Rog nuova rottura del crociato. Infortunio per il centrocampista durante amichevole con Augsb… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Per Rog nuova rottura del crociato - napolimagazine : CAGLIARI - Per Rog nuova rottura del crociato -