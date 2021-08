Cagliari, rottura del legamento per Rog: il report della società (Di domenica 1 agosto 2021) Infortunio grave per il centrocampista croato del Cagliari Marko Rog: ecco il comunicato ufficiale della società rossoblù. “A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno evidenziato la completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre, in ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Infortunio grave per il centrocampista croato delMarko Rog: ecco il comunicato ufficialerossoblù. “A seguito dell’infortunio riportato nel corsopartita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno evidenziato la completadel neocrociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre, in ...

TuttoMercatoWeb : Cagliari, sfortuna nera Rog: altro infortunio grave. Rottura completa del legamento crociato - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Cattive notizie per Rog e per il Cagliari ?????? Nuova rottura del crociato per il centrocampista ?? - Fantacalcio : Cagliari, seconda rottura del crociato per Rog: il comunicato - napolista : Si è infortunato ieri nella partita contro l’Ausburg. Da definire l’iter a cui dovrà essere sottoposto il croato… - _CalcioItaliano : RT @TuttoMercatoWeb: Cagliari, sfortuna nera Rog: altro infortunio grave. Rottura completa del legamento crociato -